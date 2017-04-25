Путину привезли соленые огурцы

Президенту России Владимиру Путину во время его встречи с представителями деловых кругов Ярославской области в Рыбинске рассказали о технологии засолки огурцов в ямах. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 25 апреля.

Учредитель историко-культурного комплекса «Вятское» Олег Жаров, который посвятил теме засолки часть своего выступления на встрече, также отметил, что привез образец продукции с собой.

Материалы по теме Политическая кухня Еда, посуда и повара кремлевского двора

«К огурцам больше ничего?» — поинтересовался в ответ глава государства.

В декабре 2016-го губернатор юго-западной японской префектуры Ямагути признался, что хочет пригласить президента России посетить горячий источник, угостить его морепродуктами и саке.

В сентябре прошлого года Путина, который во время поездки по Тульской области посетил музей-усадьбу «Ясная Поляна», угостили пирогом, приготовленным по старинному рецепту из поваренной книги жены писателя Льва Толстого.