В Армении приказали уничтожить ввезенные из Азербайджана яблоки

В Армении обнаружили на рынках яблоки из Азербайджана, не прошедшие пограничный контроль, и приказали их уничтожить. Об этом сообщается на сайте Государственной службы безопасности продуктов питания республики.

«В местах продаж овощей и фруктов отмечены случаи реализации продукции азербайджанского происхождения. Инспекторы на месте запретили продажу указанных яблок и приказали уничтожить их», — говорится в пресс-релизе. Сотрудники службы безопасности продуктов питания призвали граждан в случае обнаружения нелегально ввезенной продукции немедленно информировать об этом власти.

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Информацию о выявленных на рынках яблоках вместе с фотографиями ведомство передало в другие государственные органы для выявления импортера, так как, по официальным данным, через приграничные пункты, на которых службы безопасности продуктов проводит проверки, грузы из Азербайджана не проходили.

Между Арменией и Азербайджаном нет официальных торгово-экономических отношений из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в этом регионе в 1991 году начались после того, как этническое противостояние, обострившееся в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, переросло в вооруженные столкновения. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В мае 1994-го представители парламентов Азербайджана, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.