Эксперты обсудят проблему создания системной помощи аутистам в России

В Москве 27 апреля пройдет V Международная научно-практическая конференция «Аутизм. Вызовы и решения».

На мероприятии будут обсуждаться вопросы создания инклюзивной среды, коррекции поведения детей с аутизмом и условия для их реабилитации, сообщила «Ленте.ру» руководитель Центра проблем аутизма Катя Мень.

Одним из организаторов мероприятия стал Американский институт исследований аутизма, который считается мировым лидером в исследовании этой проблемы. Прозвучат доклады ученых их Америки, Англии, Израиля, ОАЭ. Известный британский профессор Дермот Боулер представит свои исследования по особенностям памяти аутистов. Израильский профессор Йорам Боннех расскажет о том, как мыслят и невербально выражают себя люди с аутизмом. Также собравшиеся обсудят вопросы связи генетики, иммунологии и гастроэнтерологии с поведенческими расстройствами.

Как пояснил «Ленте.ру» ректор Московского института психоанализа (МИП) Лев Сурат, в России очень мало специалистов по прикладному поведенческому анализу (АВА-терапии), способных оказывать квалифицированную и научно-обоснованную помощь детям-аутистам. При этом, по словам Сурата, «сейчас не замечать проблемы аутизма просто неприлично».

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в России порядка 500 тысяч детей с расстройством аутического спектра (РАС). Детей с аутизмом больше, чем детей с онкологией, диабетом, астмой, пороками сердца и иммунодефицитами вместе взятых. Причины этих расстройств неизвестны и подходы к их лечению и коррекции только формируются.