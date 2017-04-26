В Красногорске опредили победителей фестиваля спортивного кино

Около 75 фильмов, представленных режиссерами из 15 стран, приняли участие в XV Юбилейном международном фестивале спортивного кино «Красногорский», который завершился 20 апреля в Vegas City Hall. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На торжественной церемонии награждения были названы победители в шести номинациях. Приз за лучший сюжет получил фильм «Жол: путь боксера» (Казахстан), за лучшего актера — лента «Карелин. Поединок с самим собой» (Россия). В номинации «Сильные духом» первенствовал фильм «С широко закрытыми глазами» (Россия). Награду за лучшую режиссуру получила лента «Джи» (Россия). Лучшим документальным фильмом была признана картина «Каждое воскресенье: следующая глава» (США, Канада, Испания, Австрия, ЮАР), лучшим художественным — лента «Коробка» (Россия).

Фестиваль стартовал 13 апреля в Красногорске. В течение недели зрители имели возможность посетить представленные в программе фильмы бесплатно.

За 15 лет существования фестиваля было презентовано более 2000 картин из 64 стран мира. Каждый год мероприятие посещают в общей сложности более десяти тысяч зрителей.