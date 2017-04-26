Бывший премьер рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, бывший премьер-министр Сергей Степашин рассказал, что в 1998 году президент Борис Ельцин поручил ему снести мавзолей Владимира Ленина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статью в журнале «Историк» в среду, 26 апреля.

«Прилетаю, иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит: "Сергей Вадимович, я принял решение — сносим мавзолей Ленина". Я говорю: "Ну хорошо, а МВД тут причем?" Он уточняет, что МВД должно обеспечить порядок», — вспоминает Степашин, возглавлявший ведомство в 1998-1999 годах перед назначением главой правительства.

По его словам, он предупредил Ельцина о возможных последствиях захоронения Ленина. «Я — министр и должен выполнять приказы верховного главнокомандующего. Единственное, Борис Николаевич, не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы — президентом», — пояснил Степашин, добавив, что президент его аргументы услышал.

Документ о юридическим механизме перезахоронения останков был внесен в Госдуму депутатами от фракций ЛДПР и «Единой России» 20 апреля. В частности, парламентарии предлагают в обязательном порядке создавать межведомственные комиссии при решении вопроса о перезахоронении останков исторических личностей. Позднее единороссы отозвали свои подписи под законопроектом.

Соавтор документа, депутат Владимир Сысоев (ЛДПР) настаивает на том, что советский вождь был крещеным человеком, поэтому его останки следует предать земле в соответствии с христианскими традициями.

Забальзамированное тело Ленина хранится в мавзолее с 1924 года.