Знак качества вручили лидерам импортозамещения

21 апреля в Дизайн-отеле «СтандАрт», по инициативе Фонда «Социальные проекты и программы» впервые была проведена программа «Лучшее для России». Целью было не только создание площадки для общения экспертов в разных отраслях, но также выявление, поощрение и тиражирование деятельности организаций, работающих на благо нашей страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном организаторами мероприятия в редакцию «Лента.ру».

Программа прошла при поддержке Ассоциации компаний розничной торговли, Национального агентства финансовых исследований, правления Торгово-промышленной палаты РФ, Агентства поддержки малого и среднего бизнеса, Агентства стратегических инициатив. Центральным событием стал форум, посвященный проблемам импортозамещения, поддержки компаний, создающих новые производства на территории России. В дискуссии приняли участие и выступили вице-президент «Опоры России» Наталья Золотых, президент «СоюзАгроПром» Станислав Славин, директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Денис Флеровский, руководитель группы поддержки и развития инновационного предпринимательства ТПП России Владимир Муравьев.

Представитель Moscow Business School Александр Коваленко назвал программу «Лучшее для России» знаковым событием. «Мы гордимся высокой оценкой усилий Moscow Business School, направленных на совершенствование бизнес-образования в нашей стране, и будем продолжать развиваться и совершенствовать наши программы», — подчеркнул он.

Компании и бизнесмены, производящие конкурентоспособные товары, предоставляющие качественные услуги, вносящие весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы по итогам мероприятия были награждены премией и отмечены знаком качества.

Победителей объявила известная телерадиоведущая Тутта Ларсен. Награды достались компаниям РЖД, Стоматология по рекомендации «Столица», Технопарк Санкт-Петербурга, Moscow Business School, «Фаберлик», «Лидер», Центр обучения иностранным языкам «Школа Китайгородской», Торговый Дом «Меланж-Текстиль», «Мегаплан», ГК «Фундамент», GIN construction, Санаторий «Россия», Акселерационная программа «Капитаны России» и «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр».