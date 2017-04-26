Видео: REGIK55 ОМСК / ВКонтакте

В деревне Окунево в Омской области ондатра напала на трактор, проезжавший мимо лужи, в которой она плавала. Затем животное отступает, бежит в соседнюю лужу и снова атакует машину, когда та приближается к ней. Видео появилось на странице «Regik55 Омск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под роликом даются разные объяснения поведения ондатры. Например, один из пользователей предположил, что таким образом она защищала своих детенышей, которые могли находиться поблизости. «А нечего по его лужам ездить», — поддержал грызуна другой комментатор. Кто-то похвалил тракториста за осторожное вождение, не навредившее животному. Другому пришла в голову такая мысль: «В этом зверьке живет душа бывшего гаишника!»

Ондатра — млекопитающее подсемейства полевок. Этот полуводный грызун родом из Северной Америки. Несколько раз завозился в Европу и в итоге широко расселился по Евразии, в том числе в России.