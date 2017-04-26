В Минобороны рассказали о падении МиГ-31

Истребитель-перехватчик ВВС России МиГ-31 потерпел аварию на полигоне Телемба. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве обороны.

«В 12:05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба Республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа. По предварительным данным, оба летчика катапультировались», — говорится в сообщении военного ведомства.

В настоящее время в район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.

Полигон Телемба был создан в 1960 году на востоке Бурятской АССР (в 80 километрах к северу от Читы). Это крупнейший в мире учебно-тренировочный полигон средств ПВО: площадь 1,3 миллиона гектаров, длина 160 километров, ширина 70-160 километров.

Истребители МиГ-31, принятые на вооружение в 1981 году, предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей в широком диапазоне высот. Мощный радиолокационный комплекс самолета позволяет бороться в том числе и с малозаметными крылатыми ракетами. На относительно слабо оборудованных пространствах воздушной границы России (таких, как, например, Арктика) МиГ-31 являются основным средством обороны от средств воздушного нападения.