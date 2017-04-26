В Забайкалье упал перехватчик МиГ-31

В Читинском районе Забайкальского края упал истребитель-перехватчик МиГ-31. Об этом ТАСС сообщил источник в краевых экстренных службах.

«По предварительным данным, самолет разбился примерно в 120 километрах от Читы. На борту находились два пилота. Их судьба устанавливается», — рассказал он.

Истребители МиГ-31, принятые на вооружение в 1981 году, предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей в широком диапазоне высот. Мощный радиолокационный комплекс самолета позволяет бороться в том числе и с малозаметными крылатыми ракетами. На относительно слабо оборудованных пространствах воздушной границы России (таких как, например, Арктика) МиГ-31 являются основным средством обороны от средств воздушного нападения.