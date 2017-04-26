Военные сообщили о спасении летчиков разбившегося МиГ-31

Летчики разбившегося на полигоне Телемба истребителя-перехватчика МиГ-31 спасены, угрозы их здоровью нет. Об этом, как передает «Интерфакс», заявили в Минобороны.

«Оба летчика катапультировались, пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — рассказали в военном ведомстве.

Ранее 26 апреля в Минобороны сообщили, что в 12:05 мск перехватчик МиГ-31 соединения ВВС Восточного военного округа разбился во время планового полета в районе полигона Телемба (на границе Бурятии и Забайкальского края).

Полигон Телемба был создан в 1960 году на востоке Бурятской АССР (в 80 километрах к северу от Читы). Это крупнейший в мире учебно-тренировочный полигон средств ПВО: площадь 1,3 миллиона гектаров, длина 160 километров, ширина 70-160 километров.

Истребители МиГ-31, принятые на вооружение в 1981 году, предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей в широком диапазоне высот. Мощный радиолокационный комплекс самолета позволяет бороться в том числе и с малозаметными крылатыми ракетами. На относительно слабо оборудованных пространствах воздушной границы России (таких как, например, Арктика) МиГ-31 являются основным средством обороны от средств воздушного нападения.