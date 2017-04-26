Чайка объяснил переполненность центров содержания нелегалов

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что центры временного содержания мигрантов переполнены из-за того, что на депортацию выделяют недостаточно средств. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает ТАСС.

По словам генпрокурора, в прошлом году была проведена проверка спецприемников для иностранцев. В ряде регионов число содержащихся в них лиц значительно превышало вместимость. «Поэтому администрации центров отказывали в приеме иностранцев, невзирая на решения судов об их административном выдворении. При этом на содержание только одного мигранта в месяц затрачивается 23 тысячи рублей, что в два раза больше, чем стоимость авиабилета из России в страны ближнего зарубежья», — рассказал Чайка.

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Он отметил, что иностранцам приходится ждать депортации в центрах от трех до шести месяцев. Генпрокурор добавил, что необходимо срочно решить проблему административного выдворения нелегалов.

В 2016 году комитет «Гражданское содействие» подсчитал, что в 2015 году московские судьи вынесли 58 196 решений о выдворении мигрантов из России. Правозащитники утверждали, что подобные дела занимали 80 процентов всех административных дел в районных судах. На рассмотрение одного дела в среднем тратится три-пять минут.