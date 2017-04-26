Мизулина упрекнула коллег в доверии к иноагентам

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина заявила, что ее несправедливо обвиняют в антигосударственной деятельности. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в среду, 26 апреля.

Причиной возмущения Мизулиной стала разработка кодекса поведения члена Совфеда. «Соответствующее письмо от комитета по регламенту ушло, и в нем прямо написано, что на основе анализа моего выступления этический кодекс члена СФ разработан»,— пояснила она.

Мизулина полагает, что это «продолжение преднамеренной, организованной кампании» по ее «дискредитации как сенатора и как политического деятеля». Она также заявила, что в этом участвуют высокопоставленные чиновники аппарата верхней палаты парламента.

Парламентарий подчеркнула, что российское отделение «Трансперенси Интернешнл» (ТИ, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией — прим. «Ленты.ру»), после жалобы которого и был разработан кодекс, признано иностранным агентом. «Жаль, что в СФ доверия к иноагентам больше, чем к тем российским гражданам, которые защищают интересы России»,— сказала она.

26 апреля на сайте ТИ появилась информация, что комитет по регламенту Совфеда разработал проект этического кодекса. В нем, в частности, говорится, что сенаторы должны уважительно относиться к представителям СМИ, не допускать грубых, клеветнических или дискриминационных высказываний. Первый зампред комитета Светлана Горячева, по данным «Коммерсанта», опровергла эту информацию.

29 марта Мизулина выступила против того, чтобы в российских школах на уроках патриотизма изучалась борьба с коррупцией. На следующий день ТИ обратилось к руководству Совфеда с призывом разработать этический кодекс сенаторов.

Автономная некоммерческая организация «Транспереренси Интернешнл — Россия» включена Минюстом в список иноагентов с апреля 2015 года.