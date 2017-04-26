Автомобилист проехал 15 километров по встречной полосе

Автомобилист, направлявшийся из Швеции в Данию, проехал около 15 километров по встречной полосе. Об этом сообщает издание The Local.

Машина выехала из Дании и без нарушений пересекла тоннель и Эресуннский мост, соединяющий столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальме. Затем водитель развернулся и поехал обратно по встречной полосе.

Когда об этом стало известно, мост перекрыли, что позволило избежать дорожно-транспортных происшествий. Полиция сумела остановить нарушителя только в аэропорту Копенгагена. Его подозревают в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Эресуннский мост переброшен через залив, разделяющий Швецию и Данию. От шведского побережья до искусственного острова Пеберхольм дорога идет по мосту. Затем она уходит в тоннель, ведущий к датскому острову Амагер, на котором расположен аэропорт Копенгагена.

В 2012 году сообщалось, что британская пенсионерка, которая провела за рулем 19 часов, проехала несколько километров по встречной полосе, прежде чем ее остановила полиция.