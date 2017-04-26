В Париже полицейские вышли на «марш гнева»

В Париже проходит многотысячная манифестация полицейских под названием «марш гнева». Об этом сообщает Le Figaro.

Акция началась с минуты молчания в память о Ксавье Жюжеле, полицейском, убитом в ходе теракта на Елисейских Полях 20 апреля.

«Сегодня проходит манифестация стражей порядка, стражей республики, чернорабочих Национальной полиции», — заявил лидер профсоюза сотрудников правоохранительных органов Ив Лефебр. По его словам, демонстранты требуют, чтобы на проблемы полиции обратили внимание оба кандидата в президенты страны.

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Как пишет издание, митингующие выкрикивают лозунги: «Полицию атакуют — общество в опасности!», «Мы работаем в адском ритме, мы имеем право на частную жизнь!»

Как пояснили в профсоюзе сотрудников правоохранительных органов, они требуют увеличения минимальной зарплаты для полицейских на 150 евро в месяц, а также изменения графика несения службы, чтобы иметь сдвоенные выходные дни.

Вечером 20 апреля в центре французской столицы произошла перестрелка, в результате которой погиб полицейский. Еще двое стражей порядка получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, предположительно, скрылся.