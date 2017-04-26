В Киеве возбудили дело против ветерана ВОВ за убийство члена ОУН 65 лет назад

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны за то, что тот в 1952 году ликвидировал члена Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (обе организации запрещены в России). Об этом сообщает украинский портал «Историческая правда».

Согласно опубликованной копии документа из надзорного ведомства, инициированное Национальном центром правозащиты дело было возбуждено по статье «Умышленное убийство». По информации портала, в 1952 году офицер МГБ Борис Стекляр руководил операцией по поиску и уничтожению подпольного члена Волынского краевого провода (подразделения — прим. «Ленты.ру») ОУН Нила Хасевича. Сотрудник органов госбезопасности лично бросил гранату в бункер, где укрывался Хасевич и другие бойцы ОУН.

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«Дело уникальное и не имеет аналогов в Украине. Поступок Стекляра, офицера КГБ, не имеет срока давности (...). Убийство Хасевича, борца за независимость, должно расследоваться, и каждый, кто причастен получит приговор», — приводит ресурс слова представителя центра правозащиты Дениса Полищука.

Отмечается, что в августе 2016 году Стекляр обратился с заявлением в Ровенский окружной административный суд с просьбой не предоставлять его личное дело из архива Службы безопасности Украины (СБУ) для ознакомления вопреки требованиям закона о декоммунизации.

Как сообщает украинское издание «Вести», Стекляр с началом Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт. В окружении под Уманью получил тяжелое ранение, воевал в артиллерийской разведке под Ржевом и Сталинградом, дошел до Берлина.

