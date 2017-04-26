В искусственной матке впервые вырастили животных

Видео: theverge.com

Исследователи из Детской больницы в Филадельфии разработали искусственную матку Biobag для развития недоношенных детей. Об этом сообщает The Verge.

Biobag представляет собой прозрачный пластиковый пакет, содержащий раствор электролита, трубку для пуповины и оксигенатор, с которым соединены пупочные кровеносные сосуды плода.

Ученые испытали матку на восьми ягнятах, которые были рождены спустя 105-120 дней после зачатия (это эквивалентно 22-24 неделям у людей). Через четыре недели эксперимента животные были помещены в обычный бокс для недоношенных детей. Исследования показали, что все млекопитающие были здоровыми. В будущем специалисты планируют испытать Biobag на младенцах.