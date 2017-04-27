Правительство выделит 80 миллиардов рублей на поддержку промышленности

Правительство России выделит на поддержку промышленности в текущем году более 80 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров, передает ТАСС.

Глава правительства отметил рост промышленного производства, в частности, обрабатывающих отраслей. Господдержка, по его словам, призвана стимулировать дальнейший рост в секторе.

Выделяемые средства, как отметил премьер-министр, пойдут на поддержку машиностроения, легкой промышленности и других обрабатывающих отраслей. Кроме того, планируется, что деньги пойдут также на обеспечение предприятий доступными кредитами, импортозамещение и создание в России современных производств.

«Ну и также 2,5 миллиарда распределяется на строительство и ремонт дорог в семи регионах. Это Бурятия, Тыва, Калининградская, Ростовская, Костромская, Рязанская, Ярославская области», — отметил Медведев.

Премьер-министр также сообщил, что более пяти миллиардов рублей будет выделено на формирование комфортной городской среды. «В ближайшие годы, — отметил глава правительства, — проведем масштабную работу по благоустройству дворовых территорий, пешеходных зон, скверов, парков. Сейчас все регионы активно включились в этот процесс».

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В конце 2016 года Медведев сообщил, что в развитие импортозамещающих производств за последние два года вложено около 250 миллиардов рублей.

В ноябре Счетная палата признала нереализованными дополнительные меры по поддержке импортозамещения в сельском хозяйстве, предусмотренные антикризисным планом правительства.