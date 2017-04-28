Минобороны объявило о закупке 10 вертолетов «Ансат-У» за два миллиарда рублей

Министерство обороны объявило о намерении закупить 10 учебно-тренировочных вертолетов «Ансат-У». Соответствующее объявление размещено на официальном портале госзакупок.

Согласно документации, вертолеты должны быть переданы заказчику не позднее 10 ноября 2017 года. Местом поставки назван аэродром Сокол в Саратовской области.

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Стоимость всей партии вертолетов по условиям закупки не должна превысить 2,075 миллиарда рублей.

Легкий многоцелевой вертолет «Ансат» разработан в 1990-2000-х годах КБ Казанского вертолетного завода. Взлетная масса машины — 3300 килограммов, грузоподъемность — до 1300 килограммов, в пассажирском варианте — до девяти пассажиров.

В настоящее время вертолет серийно производится для ВВС России, где используется в качестве учебной машины для подготовки летного состава. Он может использоваться также в качестве разведывательного, санитарного, транспортно-связного и для различных гражданских нужд.