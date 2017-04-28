Подростка в хабаровском СИЗО убили с помощью «электрической кровати»

В Хабаровске расследуется убийство 17-летнего подростка, совершенное 26 апреля его сверстником в городском СИЗО. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СКР.

Содержавшиеся в соседних камерах молодые люди повздорили (что стало причиной конфликта, не уточняется). Один из них решил отомстить другому. Он воспользовался тем, что металлические кровати в обеих камерах соединены между собой металлическими штырями, и подсоединил к своей койке оголенные провода от шнура из кипятильника. Вилка в свою очередь была вставлена в розетку.

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Другой подросток, дотронувшись до своей кровати, получил электротравму и скончался на месте. По словам злоумышленника, он не хотел убивать обидчика, а только собирался помучить его.

СКР уточняет, что погибший был фигурантом уголовного дела о краже.

В мае прошлого года во Владимирской области к условному сроку был приговорен бывший начальник отдела по воспитательной работе СИЗО-3, истязавший несовершеннолетних арестантов. Одного из них инспектор однажды заставил съесть лист бумаги, на котором была написана жалоба на условия содержания.