Президент Татарстана открыл выставку Третьяковки в Казани

В центре «Эрмитаж-Казань» в казанском кремле в четверг, 27 апреля, открылась выставка «Гений века», которую составили произведения из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Казани.

В экспозиции, охватывающей период конца XIX-начала XX века в русском искусстве, представлены несколько направлений: символизм, импрессионизм, работы участников объединений «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», а также живопись раннего советского периода. Зрители увидят картины и скульптуры Михаила Врубеля, Михаила Ларионова, Петра Кончаловского, Натальи Гончаровой, Константина Коровина, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина и других художников (всего более 80 работ). Как особо отметили кураторы, на выставке удалось поместить рядом работы, задуманные авторами как парные, но долгое время хранившиеся в разных собраниях, например, полотна Ларионова «Провинциальная франтиха» из татарстанского музея и «Провинциальный франт» из Третьяковки.

Дизайном выставочного пространства занималась Агния Стерлигова, готовившая выставки Roma Aeterna и ретроспективу Зинаиды Серебряковой в Третьяковской галерее.

Открыли выставку президент республики Рустам Минниханов, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Государственного музея изобразительных искусств республики Татарстан Розалия Нургалеева.

Как отметила Зельфира Трегулова, «новый проект не превратится в очередную гастроль картин Третьяковки, поскольку это долгосрочное двустороннее сотрудничество». После «Гения века» предполагается провести еще несколько выставок, в частности, экспозицию работ Булата Галеева, которая пройдет в Казани, и московскую выставку икон из древних иконостасов города Свияжска из фондов татарстанского музея изобразительных искусств.