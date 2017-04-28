Нетаньяху рассказал о сброшенном главой МИД ФРГ телефонном звонке

После отказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху встречаться с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем, он сбросил телефонный звонок главы израильского правительства. Об этом сообщает Spiegel Online.

«Я хотел позвонить министру иностранных дел Габриэлю и объяснить свою точку зрения, но он отклонил вызов», — заявил Нетаньяху.

«Мой принцип прост: я не встречаюсь с иностранными дипломатами, которые приезжают в Израиль и встречаются с правозащитными организациями, оскорбляющими наших солдат», — добавил политик.

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25 апреля Нетаньяху отменил встречу с Габриэлем, который находится с визитом в регионе. Как написало Bild, это решение спровоцировало дипломатический скандал между двумя странами.

В свою очередь издание Jerusalem Post сообщило, что немецким представителям был предъявлен фактический ультиматум: либо они отказываются от встречи с оппозиционными некоммерческими организациями (НКО), и тогда переговоры с Нетаньяху состоятся, либо отменяется беседа с главой кабинета министров еврейского государства.

В итоге глава немецкой дипломатии провел встречу с активистами НКО «Прервать молчание», которые собирают и распространяют информацию о нарушениях и преступлениях, совершаемых военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в отношении палестинцев.

Габриэль известен своей пропалестинской позицией: в 2012 году он назвал Израиль «страной с режимом апартеида».