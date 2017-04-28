В ЕС подумают над сохранением членства объединенной Ирландии после Brexit

Лидеры Евросоюза могут призвать население Северной Ирландии к воссоединению с остальной частью острова во имя сохранения членства в ЕС. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает The Independent.

На данный момент, как пишет издание, ирландские дипломаты работают над тем, чтобы добиться от глав стран — членов ЕС поддержки этой идеи на предстоящем саммите. Встреча пройдет в Брюсселе в субботу, 29 апреля. На саммите будет обсуждаться позиция государств Евросоюза по вопросу об условиях Brexit.

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В конце марта премьер-министр Ирландии Энда Кенни заявил, что в финальный договор по Brexit должен быть включен пункт о приверженности сторон идее единой Ирландии. Это вызвало резкую реакцию Лондона: там заверили, что большинство жителей Северной Ирландии выступают за сохранение региона в составе Соединенного Королевства.

В июне 2016 года сторонники выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) одержали победу на референдуме. В то же время, по данным телеканала Sky News, 55,8 процента жителей Северной Ирландии высказались против выхода Великобритании из ЕС, «за» проголосовали 44,2 процента. После этого националистическая партия «Шинн Фейн» призвала провести референдум о статусе Северной Ирландии.