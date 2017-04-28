Авиакомпания запросила с пассажирки 8,6 тысячи долларов за смену фамилии

Австралийская авиакомпания Virgin Australia запросила с молодоженов Брендана и Джулии Уиддоусон (Brendan и Julia Widdowson) 8,6 тысячи долларов за смену женщиной девичьей фамилии. На эту историю обратил внимание портал News.com.au.

Брендан Уиддоусон и Джулия Уоллис (Wallis) забронировали свадебное путешествие по Хорватии, Черногории и Албании в 2016 году. Вылететь они должны были 14 мая 2017 года. Перед этим, в феврале, они поженились, после чего Уиддоусон попросил клиентскую службу Virgin Australia изменить в билете фамилию жены.

Однако представители перевозчика заявили, что не могут этого сделать, так как супруги должны отменить свой заказ и забронировать перелет заново. При этом путешественникам придется также внести плату за аннулирование брони, отметили в компании.

После переговоров с сотрудниками Virgin Australia паре предоставили место в самолете другой авиакомпании — Etihad Airways из ОАЭ. Но супругам все равно пришлось доплатить почти тысячу долларов из-за разницы в сборах у этих перевозчиков.

«Прекрасно, что Virgin решила нашу проблему. Однако безумие в том, что из-за такой системы другие могут столкнуться с похожими проблемами в будущем», — заявил Уиддоусон.

В Virgin Australia пояснили, что по нормам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в фамилии пассажира в забронированном билете можно поменять максимум три буквы. В остальных случаях бронь нужно отменять и заказывать перелет снова. Это диктуется требованиями безопасности, сказали представители перевозчика.

