Правительство России отметило вклад Минкульта в развитие «Открытых данных»

Правительство России вручило благодарственное письмо Министерству культуры за значительный вклад в развитие проекта «Открытые данные». Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 28 апреля.

Церемония награждения прошла в Доме Правительства в рамках подведения итогов второго всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации». На мероприятии присутствовали, в частности, вице-премьер Аркадий Дворкович и министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов.

Открытые данные — размещенная в сети информация, систематизированная в формате, который обеспечивает их автоматическую обработку в целях неоднократного, свободного и бесплатного использования. Минкульт публикует такие данные на сайте opendata.mkrf.ru.

Конкурс «Открытые данные Российской Федерации» прошел во второй раз. Он предназначен для разработчиков мобильных приложений и электронных сервисов.