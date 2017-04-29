Названо количество погибших в авиакатастрофе на Кубе

В результате авиакатастрофы на Кубе погибли восемь человек, передает РИА Новости со ссылкой на заявление властей.

«Самолет Ан-26, принадлежащий революционным вооруженным силам и вылетевший в 6:38 утра из аэропорта Плайя-Баракоа, муниципии Баута, врезался в землю в районе Лома-де-ла-Пимьента, в муниципии Канделария провинции Артемиса», — говорится в сообщении.

Погибли восемь военнослужащих, включая экипаж. Комиссия министерства революционных вооруженных сил приступила к изучению причин аварии.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Ан-26 компании Aerogaviota выполнял внутренний рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны.

Авиакомпания Aerogaviota была создана в 1994 году. Перевозчик выполняет местные, региональные, чартерные и частные рейсы. Парк компании включает в себя 39-местные самолеты Ан-26 советского производства и 50-местные ATR-42 производства Франции.