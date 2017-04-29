СМИ узнали о погибших при падении самолета на Кубе

По предварительным данным, в результате падения самолета кубинской авиакомпании Aerogaviota есть погибшие, сообщает новостной портал CiberCuba со ссылкой на представителей перевозчика.

Самолет разбился в ночь на субботу, 29 апреля, недалеко от Лас-Террасас в провинции Пинар-дель-Рио. По словам родственника одного из членов экипажа, это произошло в труднодоступной местности.

Ранее сообщалось, что на Кубе пропал с экранов радаров пассажирский самолет Ан-26, выполнявший внутренний рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны. На его борту могли находиться до 39 человек.