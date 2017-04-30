На месте схода оползня в Киргизии найдены тела двух детей

На месте схода оползня в селе Аюу Ошской области Киргизии обнаружены тела двух девочек — двух и двенадцати лет. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает МЧС республики.

«Погибшие уже опознаны родственниками, поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются», — сообщил ТАСС источник в ведомстве. Ранее спасательная операция была приостановлена из-за проливного дождя.

Оползень сошел на село Аюу утром 29 апреля. Под земляной массой объемом около миллиона кубометров оказались шесть одноэтажных жилых домов, в которых, по данным МЧС Киргизии, в тот момент находились 24 человека, включая девять детей в возрасте до 14 лет. По предварительным данным, все они погибли. В целях предосторожности из села в безопасное место были эвакуированы 85 жителей.

В поисково-спасательных работах в Аюу задействованы около 400 сотрудников МЧС, комиссии гражданской обороны, МВД и военнослужащих.

В Киргизии 30 апреля объявлено днем траура по погибшим. Президент Алмазбек Атамбаев распорядился оказать помощь пострадавшим.