В акватории Сочи произошло землетрясение

Небольшое землетрясение произошло в море у Лазаревского района Сочи в 70 километрах от берега. Об этом «Интерфаксу» сообщила руководитель сейсмической станции города-курорта Елена Карпович в воскресенье, 30 апреля.

Сейсмолог уточнила, что подземный толчок магнитудой 4 зафиксирован на глубине пяти километров около четырех часов утра.

Землетрясение никак не сказалось на жизни города. «Никаких разрушений, а также пострадавших нет», — подчеркнула Карпович.

Небольшие подземные толчки в Сочи происходят регулярно. Так, землетрясение магнитудой 4,6 там зафиксировали в сентябре прошлого года.