Силовые структуры
 

Япония впервые задействует свой крупнейший военный корабль

Перейти в «Мою Ленту»
«Идзумо»
«Идзумо»

Вертолетоносец «Идзумо» Морских сил самообороны Японии отправился на свою первую операцию по охране американского флота, обеспечивающего безопасность страны. Об этом сообщает NHK.

По данным источников телеканала, крупнейший корабль в составе японского флота, способный нести до 28 летательных аппаратов, 1 мая покинул базу Йокосука и ушел в трехмесячный поход к берегам Филиппин. По пути вертолетоносец выполнит операцию по защите кораблей снабжения Военно-морских сил США, направляющихся в Японское море. В сопровождении «Идзумо» они проследуют до района острова Сикоку.

В прошлом году в Японии вступил в силу закон о расширении полномочий национальных Сил самообороны. Он впервые с окончания Второй мировой войны разрешил японским военнослужащим участвовать в боевых действиях для защиты дружественных государств (их круг не определен), даже если сама страна не подвергается нападению. Также документ позволил армии оказывать союзникам логистическую поддержку.

Кроме того, в 2014-м японское правительство одобрило новую интерпретацию конституции, разрешив Силам самообороны защищать союзников Токио от внешней агрессии. Этот шаг осудили в Пекине и Сеуле, но поддержали в Вашингтоне.

После разгрома Японии во Второй мировой войне Токио под давлением США был вынужден принять пацифистскую конституцию, по которой страна отказывалась от войн как средства урегулирования международных споров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
護衛艦「いずも」米艦防護の任務まもなく開始か
Парламент Японии разрешил использование вооруженных сил за границей
Новый вертолетоносец ВМС Японии назвали именем корабля Второй мировой
Японский флот получил крупнейший авианесущий корабль со времен войны
Последние новости
Япония впервые задействует свой крупнейший военный корабль
Президент Венесуэлы поднял минимальную зарплату на 60 процентов
Это'О оформил хет-трик за «Антальяспор»
Экзаменаторов ГИБДД обязали уметь водить автомобиль
Тони Блэр рассказал о желании вернуться в политику из-за Brexit
СМИ узнали подробности инцидента с лайнером «Аэрофлота» в Таиланде
Трамп застиг Госдеп врасплох приглашением Дутерте в США
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:16 28 апреля 2017

Китайский авианосец

Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
17:37 27 апреля 2017

Источник сообщил о возможной вине иностранного судна в аварии «Лимана»

12:39 30 апреля 2017

Военные с 201-й базы отремонтируют танк «Иосиф Сталин»

18:33 26 апреля 2017

Американский адмирал предложил перебросить ракеты на Гавайи для защиты от КНДР

Силовые структуры
 — 
17:33 27 апреля 2017
Российский разведывательный корабль «Лиман»

Тоголезский скотовоз и секреты Родины

Что известно об аварии на входе в Босфор
21:36 30 апреля 2017

Германия начнет обучать саудовских военнослужащих на своей территории

08:55 30 апреля 2017

Самолет-шпион у границ России отследили через мобильное приложение

09:43 26 апреля 2017

В Югре возбудили дело после убийства двоих мужчин во время охоты

Силовые структуры
 — 
10:42 27 апреля 2017
Денис Сугробов

Бескорыстный мотив

Что известно о самом загадочном уголовном процессе — деле генерала Сугробова
00:19 30 апреля 2017

Бастрыкин поручил проверить законность застройки Молодинского поля под Москвой

02:14 30 апреля 2017

«Морской котик» рассказал в мемуарах о ликвидации бен Ладена выстрелом в голову

03:52 26 апреля 2017

Эсминец США был вынужден изменить курс при встрече с иранским катером

Россия
Поднять бойцов
Репортаж из смоленских лесов, где более шестисот поисковиков несут Вахту памяти
Региональные политики изо всех сил стараются угнаться за самым модным среди опытных федеральных парламентариев — лидером ЛДПР Владимиром ЖириновскимТот еще шмот
От Louis Vuitton до костюма медведя — что кроется в шкафах российских политиков
Сережа ТуркинРазный мальчик
Сергей Мостовщиков о двух сущностях одного маленького человека
Из московской наркоклиники после задымления эвакуировали 80 человек
Пассажиры рейса «Аэрофлота» пострадали после попадания самолета в воздушную яму
Российским членам «Ночных волков» отказали во въезде в Польшу
Пьяный мужчина подстрелил из карабина трех угостивших его шашлыком соседей
Все материалы
Мир
Неудачное начало
Чем запомнятся первые 100 дней правления Дональда Трампа
Каждое третье убийство
Центральную и Южную Америку захлестнула волна насильственных преступлений
Как живется Микки-Маусу в КНДР
Что представляет собой поп-культура Северной Кореи
Тони Блэр рассказал о желании вернуться в политику из-за Brexit
Трамп застиг Госдеп врасплох приглашением Дутерте в США
СМИ сообщили о задержании у берегов Великобритании семерых украинских нелегалов
Обвиняемого в военных преступлениях в Донбассе австрийца задержали в Польше
Все материалы
Бывший СССР
Борис СтеклярОбыкновенный фашизм
Зачем Киев возбудил против ветерана войны дело за убийство оуновца 65 лет назад
Педро АграмунтВот — новый переворот
Как Киев собрался снять с должности главу Парламентской ассамблеи Совета Европы
Петр ПорошенкоНе валяй дурака, Америка!
Почему США сокращают финансовую помощь Украине
Украинских военных заподозрили в планах провести «постановочные бои» для СМИ
На месте схода оползня в Киргизии найдены тела двух детей
Завершено расследование в отношении двух россиян по штурму телецентра Вильнюса
Дима Билан попал в базу сайта «Миротворец» за концерты в Крыму
Все материалы
Финансы
Алексей Иванович ПутиловКошелек контрреволюции
Как враг пролетариата попытался спасти Россию от большевиков
Япония заявила о желании нарастить закупки нефти и газа у России
Ушли в народ
Зачем правительство начало занимать деньги у россиян
Лондону выставят счет перед всеми финансовыми институтами ЕС из-за Brexit
СМИ указали на двусмыленность надписи на новых британских купюрах
Старшим вице-президентом Сбербанка стала бывший советник Шойгу
Решение ЦБ ослабило доллар
Все материалы
Бизнес
Маевки сменили на грядки
Как пролетарии ковали 8-часовой рабочий день для будущих поколений
Шамалов может покинуть рейтинг 200 богатейших россиян по версии Forbes
Минздраву и Минпромторгу поручили найти способы снизить цены на презервативы
Ткачев пообещал накормить мир российской органикой
«Нордавиа» заявила о попытке рейдерского захвата компании
Депутаты предложили превратить Крым в офшор
Новобранцы золотого списка
Список богатейших россиян по версии Forbes пополнился 13 новичками
Все материалы
Силовые структуры
Китайский авианосец
Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
Российский разведывательный корабль «Лиман»Тоголезский скотовоз и секреты Родины
Что известно об аварии на входе в Босфор
Денис СугробовБескорыстный мотив
Что известно о самом загадочном уголовном процессе — деле генерала Сугробова
Военные с 201-й базы отремонтируют танк «Иосиф Сталин»
Германия начнет обучать саудовских военнослужащих на своей территории
Самолет-шпион у границ России отследили через мобильное приложение
Бастрыкин поручил проверить законность застройки Молодинского поля под Москвой
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз-2.1а» в монтажно-испытательном корпусе на территории технического комплекса космодрома ВосточныйВсем спасибо, все свободны
Почему космодром Восточный оказался не нужен России
И в продакшн
Каким вышло продолжение легендарной серии квестов «Сибирь»
Waaagh!
Реки крови и бесконечная война: рецензия на Warhammer 40,000: Dawn of War III
Российский фильм про Антарктиду получил Гран-при фестиваля научного кино в Чехии
Запуск Falcon 9 с американским спутником-разведчиком отложили
A cold water immersion experiment at Dachau concentration camp presided over by Professor Ernst Holzlöhner (left) and Dr. Sigmund Rascher (right). The subject is wearing an experimental Luftwaffe garmentПтичку жалко
Почему нацисты защищали права животных и уничтожали людей
Прошел наземное испытание крупнейший гидросамолет КНР
Все материалы
Спорт
Владимир Кличко и Энтони ДжошуаВ завтрашний день
Как Владимир Кличко проиграл нокаутом молодому Энтони Джошуа
Вратарь «Ростова» Медведев установил рекорд чемпионатов России по «сухой» серии
Фанаты ЦСКА бросили в тренера «Спартака» стакан с жидкостью
Болельщики «Спартака» и ЦСКА подрались перед матчем
«Спартак» обыграл ЦСКА в чемпионате России
Виталий Кличко прокомментировал поражение брата от Джошуа
Энтони Джошуа и Владимир КличкоМомент настал
Чего легенды ждут от боя Владимира Кличко с Энтони Джошуа
Все материалы
Культура
«Мне казалось, что я совсем взрослая женщина»
Вышел «Тайный дневник Лоры Палмер»
Расти, балет, большой и маленький
Dance Open в финале собрал звезд и тех, кто только собирается ими стать
Филипп Киркоров«Артист с головы до пят»
Почему люди любят Филиппа Киркорова
Оливер Стоун рассказал о своем фильме про Путина
Приоткрытый авангард
Почему выдающееся искусство XX века нужно искать в провинции
В Центре Рерихов полиция провела обыск и изъятие картин
Организаторы «Евровидения-2017» продали сотни билетов на несуществующие места
Все материалы
Интернет и СМИ
Он вам не плейбой
Кокаин, покер и папины миллионы — тайная империя короля Instagram Дэна Билзеряна
Не брат ты мне...
Как популярные интернет-сервисы унижают чернокожих и азиатов
«Скотина тупая! Я тебя больше не знаю»
Как на радио швыряются стаканами и обмениваются оскорблениями
В Белом доме рассказали о планах ужесточить наказание за клевету в СМИ
Репортер РЕН ТВ пробежался с угрюмым Улюкаевым
МИД отреагировал на публикацию The Sun о «расизме в России»
Пацан к успеху шел
Обиженный на весь мир школьник изобрел идеальное оружие против Sony и Microsoft
Все материалы
Ценности
«У нас работает программа: купи велосипед, посади два дерева»
Российский предприниматель Артем Каган умеет делать электробайки из кедра
Одежды на лучшее
Как Farfetch меняет современную моду
Longines разработал новую технологию для хронометража скачек
Cartier показал инсталляцию из пяти тысяч гвоздей
Nike посвятил Франческо Тотти золотые бутсы
Chanel предложила женщинам мерцающие парфюмированные гели
Skoda анонсировала новый кроссовер
Все материалы
Путешествия
Schiphol airport perspectiveСамые старые аэропорты в мире
Как выглядят авиагавани, отметившие 100-летний юбилей
Спа по-австрийски
Почему стоит ехать за лечением и велнесом в Альпы
Россия. Крым. 17 мая 2016. Скалы Атлеша на мысе Тарханкут. Руслан Шамуков/ТАСС Автор: Шамуков Руслан Credit: Руслан Шамуков/ТАССДикий запад Крыма
Зачем на Тарханкут едут дайверы, кинематографисты и романтики
СМИ узнали подробности инцидента с лайнером «Аэрофлота» в Таиланде
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе в 100 рублей
Судебные приставы в майские праздники помогут должникам улететь за рубеж
Бери друзей, езжай на глэмпинг
Лучшие в мире места для гламурного кемпинга
Все материалы
Из жизни
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Красота момента
Самые популярные снимки Instagram за апрель
«Люди везде совершенно одинаковы»
История москвички, переехавшей в бельгийский Льеж
Индийским невестам подарили сотни деревянных бит для мужей-алкоголиков
Дэвид Кэмерон купил сарай на колесах для написания мемуаров
Альпинист по прозвищу Швейцарская машина погиб на Эвересте
«Американцы — радостный народ»
Рассказ москвича, переехавшего в Сан-Франциско
Все материалы
Очеловеченный фургон
Длительный тест стильно-пассажирского VW Multivan
ОСАГО надо?
Автомобильные аварии, превращенные в искусство
Самые крутые локомобили
Машины, которые ездят по рельсам
Самые выдающиеся французские машины
10 автомобилей из Франции, ставших культовыми
Появились фотографии кузова седана из проекта «Кортеж»
«Хонда» рассказала о новом CR-V для России
Взлетевшее колесо от «БелАЗа» расплющило «Тойоту»
Все материалы
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Список городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами возглавил Челябинск
Все материалы