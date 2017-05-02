Пожилая японка на машине въехала в больницу

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В японском городе Оита легковой автомобиль, за рулем которого находилась женщина в возрасте около 70 лет, пробил входные двери больницы и проехал по первому этажу около 20 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В результате травмы различной степени тяжести получили 13 человек, включая саму женщину-водителя. В момент произошедшего на первом этаже больницы находились около 50 человек.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Отмечается, что на автомобиле была наклейка, сообщающая о том, что в машине находится человек с ограниченными возможностями.