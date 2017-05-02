В Бордо за ночь прокололи колеса у 200 машин

Около 200 автомобилей оказались повреждены в ночь на понедельник, 1 мая, во французском городе Бордо, сообщает радиостанция France Bleu.

В полицейский участок одного из районов Бордо обратились десятки автомобилистов с одинаковой жалобой — на проколотые колеса. Общее число заявителей приблизилось к двумстам.

У всех автомобилей оказались проколоты по два колеса — по одному спереди и сзади. Скорее всего, использовался нож, так как на каждом колесе был порез длиной около двух сантиметров.

В округе Бордо это уже не первый случай массовой порчи автомобилей. В декабре прошлого года в одной из деревень неизвестные повредили колеса 48 машинам. Найти злоумышленников так и не удалось.

В декабре 2015 года на Рублевском шоссе в Москве сгорели девять машин, в том числе пять автомобилей BMW. Все они были без номеров и находились на охраняемой автостоянке.