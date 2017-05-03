СМИ узнали срок запуска сетей 5G в российских миллионниках

В российских городах с населением более миллиона человек к 2020 году начнет работать мобильная связь пятого поколения. Об этом, как сообщает газета «Известия», говорится в подготовленном Минкомсвязи проекте программы «Цифровая экономика».

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Согласно документу, в 2020 году технология пятого поколения должна заработать в восьми городах, а к 2025-му — в 15.

В МТС считают, что отдельные решения 5G вендоры и операторы связи могут внедрить уже в 2018 году.

Такие сети позволяют обмениваться информацией на скоростях свыше 10 гигабит в секунду — в 30 раз больше, чем в работающих сейчас сетях 4G. Полнометражный фильм в HD-качестве можно будет скачать за несколько секунд.

Действующий стандарт 4G был введен в 2011 году.