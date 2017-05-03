Российские ювелиры отметят День Победы золотым калашниковым за 400 тысяч рублей

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, объявила о выпуске ко Дню Победы коллекционных модификаций автомата Калашникова АК-47 и пистолета ТТ, украшенных золотом и гравировками. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе бренда.

Фото: пресс-служба Caviar

Будет ли оружие действующим, не сообщается, точная дата поступления в продажу пока неизвестна. Корпус ТТ будет украшен золотыми элементами, также декорированы будут курок и ствол, дополненный рельефными гравировками растительного орнамента, повторяющего отделку наградной шашки маршала Георгия Жукова, и надписью «Победа». Автомат АК-47 в версии от Caviar будет выдержан в черно-золотой гамме. Корпус оружия покрыт гравировками в традиционном национальном стиле.

Цена эксклюзивного ТТ составит 184 тысячи рублей, а автомата Калашникова — 399 тысяч рублей.

У бренда уже есть опыт работы с оружием — к 23 февраля Caviar выпустил люксовую модификацию пистолета Макарова.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон представили в 2001 году.