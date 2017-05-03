Врачей в Индии обучат тхэквондо для защиты от пациентов

Врачи в одной из крупных больниц индийской столицы Нью-Дели уже в мае начнут посещать занятия по тхэквондо, чтобы научиться обороняться от агрессивных пациентов и их родственников. Об этом в среду, 3 мая, сообщает Hindustan Times.

Отмечается, что тренировки для врачей начнутся с 15 мая и будут проходить ежедневно с 19:00 до 20:00 по местному времени (с 16:30 до 17:30 мск). Обучать медперсонал будут профессиональные спортсмены, занимающиеся боевыми искусствами.

Курс продлится шесть месяцев. При этом для тех, кто хочет достичь более высоких результатов, предусмотрена программа, рассчитанная на два с половиной года.

Согласно последним исследованиям, в прошлом году физическому нападению и оскорблениям подверглись 40 процентов врачей, пишет издание.

Занятия по тхэквондо было решено проводить после того, как в марте стало известно о трех случаях применения насилия в отношении врачей. После этого свыше трех тысяч медицинских работников в штате Махараштра устроили забастовку в знак солидарности с пострадавшими коллегами. Отмечается, что активисты в течение пяти дней работали в касках, а затем попросили руководство организовать курсы самообороны для медперсонала.