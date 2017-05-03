Путешествия
 

В Египте ввели штрафы для назойливых торговцев

Перейти в «Мою Ленту»

В Египте назойливых торговцев сувенирами, которые пристают к туристам, будут штрафовать. По словам министра по делам памятников древности и культурного наследия страны Халеда аль-Анани, соответствующая поправка в законодательство была одобрена правительством Арабской Республики в среду, 3 мая. Об этом сообщает египетский новостной портал youm7.

Как заявил аль-Анани, за преследование туристов в зонах археологических раскопок торговцев могут оштрафовать на сумму от трех до 10 тысяч египетских фунтов (от 9,5 до 31,5 тысячи рублей).

Кроме того, министр рассказал, что наказание за незаконные археологические раскопки, кражу и торговлю памятниками древности будет ужесточено. Правонарушителям грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.

Ранее в мае глава Федерации египетского туризма Карим Мохсен назвал All Inclusive вредным для туризма. Он предложил поднять цены в отелях, работающих по системе «включено».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
بالصور.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة الحفر والإتجار فى الآثار للسجن المؤبد
بالصور.. وزير الآثار: غرامة 10 آلاف جنيه حال مضايقة السائحين فى المناطق الأثرية
В Египте назвали All Inclusive вредным для туризма
Последние новости
Путин на встрече с Эрдоганом пошутил о нежелании турецкой делегации работать
В Египте ввели штрафы для назойливых торговцев
Хозяина укусившей подростка за ягодицу львицы оштрафуют на 800 рублей
Ари отказался отвечать предложившему выгнать его из России Павлюченко
В немецкой армии разоблачили ячейку неонацистов
Минобороны выложило новые фото рыжего и полосатого Сергея Ивановича
Рэпера Хаски и его съемочную группу расстреляли в Железнодорожном
Путешествия
Путешествия
 — 
00:07 Сегодня

От Камелота до Авалона

Путешествие по местам памяти короля Артура
14:34 28 апреля 2017

В Орле открылся фестиваль «Русский путешественник»

16:32 Сегодня

В Тунисе заработал переживший в 2015 году теракт отель

11:58 Сегодня

В Анталье рассказали о рекордном российском турпотоке на майские праздники

Путешествия
 — 
00:04 2 мая 2017

В горах у моря

Где отдохнуть с венецианским шармом, пршутом и вранацем
14:15 26 апреля 2017

В России впервые проведут общенациональный ресторанный фестиваль

15:10 Сегодня

На Майорке туристов оштрафуют за строительство замков из песка

16:19 2 мая 2017

В КНР возвели копию Великой Китайской стены

Путешествия
 — 
00:05 18 февраля 2017
Дубай-Марина. ОАЭ © Олег Жуков / Фотобанк Лори

На границе моря и пустыни

Почему в Дубай стремятся сотни тысяч россиян
17:06 25 апреля 2017

Начал работу онлайн-путеводитель по Московской области

13:52 Сегодня

В Амстердаме открылось кафе для одиноких посетителей

11:01 2 мая 2017

В Анталье запретили выпивать на улицах

Россия
«Жизнь проигрывает порно»
Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
Поднять бойцов
Репортаж из смоленских лесов, где более шестисот поисковиков несут Вахту памяти
«Надо хорошенько расслабиться»
Шашлыки, демонстрации и маевки в снимках Instagram
В мэрии Москвы рассказали о не попавших в проект реновации пятиэтажках
Под Тулой при столкновении украинского автобуса с грузовиком пострадали люди
Ангела Меркель и Владимир ПутинНе сошлись характерами
Путин напомнил Меркель об украинских националистах
В Кремле назвали основные темы переговоров Путина и Эрдогана 3 мая
Все материалы
Мир
Федор Лукьянов : Инструментальная Россия
Визит Меркель в Москву: контекст и темы для переговоров
Неудачное начало
Чем запомнятся первые 100 дней правления Дональда Трампа
В немецкой армии разоблачили ячейку неонацистов
Более 50 горняков заблокировало в шахте в Иране
Петушья доля
Тренировки и кровавые схватки пернатых гладиаторов
Как живется Микки-Маусу в КНДР
Что представляет собой поп-культура Северной Кореи
Несогласные с пенсионной реформой сотрудники тюрем захватили Минюст Бразилии
Все материалы
Бывший СССР
Педро АграмунтВот — новый переворот
Как Киев собрался снять с должности главу Парламентской ассамблеи Совета Европы
На Украине украли памятник Марку Бернесу
Радикал Ляшко спел «Смуглянку» в запорожском доме престарелых
На Украине ввели платный экзамен по украинскому для кандидатов в чиновники
Украинские националисты назначили на 9 мая акцию «Смертный полк»
Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов
Под Житомиром задержаны черные копатели янтаря на экскаваторах
Все материалы
Финансы
Кто пойдет на балл
Как именно правительство отбирает пенсии у россиян
ЦБ утвердил правила операций для форекс-дилеров
Кудрин предсказал укрепление доллара до 60 рублей
Глава Минприроды Донской после указа Трампа предсказал конец сланцевой эры
Россия с начала года почти на треть сократила экспорт нефти в Белоруссию
Путин разделил банки на два вида
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
Все материалы
Бизнес
Мечи и орала Третьего рейха
Какие немецкие компании вооружали, одевали и кормили армию нацистской Германии
В «Нордавиа» назвали офшор WBT техническим держателем долга авиакомпании
Маевки сменили на грядки
Как пролетарии ковали 8-часовой рабочий день для будущих поколений
Программа «Аэрофлот Бонус» стала лучшей в двух номинациях Freddie Awards2017
Украина снова начала платить России за переработку ядерных отходов
К розыску инфицированной птичьим гриппом продукции подключилась полиция
Производственные результаты «Роснефти» превзошли прогнозы экспертов
Все материалы
Силовые структуры
Военный парад в Турции«Турция должна заплатить за С-400 сполна»
Каковы перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары
Китайский авианосец
Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
Денис СугробовБескорыстный мотив
Что известно о самом загадочном уголовном процессе — деле генерала Сугробова
США провели второй за неделю испытательный пуск межконтинентальной ракеты
Единомышленник Квачкова получил срок за экстремизм
КамАЗ с марихуаной задержали на границе России и Казахстана
Суд отказался менять приговор Навальному по «Кировлесу»
Все материалы
Наука и техника
Ватные капли
Зарождение жизни объяснили без участия бога
A cold water immersion experiment at Dachau concentration camp presided over by Professor Ernst Holzlöhner (left) and Dr. Sigmund Rascher (right). The subject is wearing an experimental Luftwaffe garmentПтичку жалко
Почему нацисты защищали права животных и уничтожали людей
И в продакшн
Каким вышло продолжение легендарной серии квестов «Сибирь»
Microsoft запретила менять стандартный браузер в новой Windows
Ученые призвали отказаться от опытов на лабораторных мышах
Ученые создали самую быструю в мире камеру
Apple заявила о неожиданном падении продаж iPhone
Все материалы
Спорт
Сауль Алварес и Хулио-Сезар ЧавесМир, труд, бокс
Мексиканская гражданская война, бой Чудинова в Англии и другие поединки мая
Против избившего чемпиона России по борьбе депутата возбудили уголовное дело
Журналист рассказал о плане Овечкина нанести умышленную травму Кросби
Бывшего чемпиона мира по боксу ранили в Северной Осетии
«Подумал, что бой Кличко повторяют»
Победа «Локомотива», кровь и кулачные бои глазами пользователей соцсетей
Еще трое российских легкоатлетов сознались в употреблении допинга
Бывшего игрока НБА ранили в перестрелке в Лос-Анджелесе
Все материалы
Культура
Андрей Кайдановский«Я не в папу»
Андрей Кайдановский о том, почему живет в Австрии и не играет в кино
Расти, балет, большой и маленький
Dance Open в финале собрал звезд и тех, кто только собирается ими стать
Пугливая Калифорния
Как правильно использовать способность тела к импровизации и игре
Классики хип-хопа House Of Pain выступят в Санкт-Петербурге
Стас Костюшкин попал в список сайта «Миротворец»
Из Третьяковки эвакуировали людей
Американский музыкант умер на концерте в честь своего юбилея
Все материалы
Интернет и СМИ
Он вам не плейбой
Кокаин, покер и папины миллионы — тайная империя короля Instagram Дэна Билзеряна
«Он вложил деньги в новую квартиру. Хорошо хоть не пропил»
Кто и зачем жертвует блогерам миллионы
Американцы высекли на гигантской плите мемы и зарыли ее для потомков
Жена Трампа оценила шутку про пренебрежительное отношение к ней мужа
«Скотина тупая! Я тебя больше не знаю»
Как на радио швыряются стаканами и обмениваются оскорблениями
Не брат ты мне...
Как популярные интернет-сервисы унижают чернокожих и азиатов
Напавших на Варламова оштрафовали на 500 рублей и арестовали на двое суток
Все материалы
Ценности
Нигде, кроме как в «Инстаграме»
Продажи люксовых товаров перемещаются в социальные сети
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Российские ювелиры отметят День Победы золотым калашниковым за 400 тысяч рублей
Дизайнер Balmain разработал помаду для L'Oréal
Amazon запустил демократичный бренд одежды
Montegrappa сделал ручки из углеволокна
Guerlain выпустил аромат для остроумных мужчин
Все материалы
Путешествия
От Камелота до Авалона
Путешествие по местам памяти короля Артура
В горах у моря
Где отдохнуть с венецианским шармом, пршутом и вранацем
В Тунисе заработал переживший в 2015 году теракт отель
В Анталье рассказали о рекордном российском турпотоке на майские праздники
На Майорке туристов оштрафуют за строительство замков из песка
В КНР возвели копию Великой Китайской стены
В Амстердаме открылось кафе для одиноких посетителей
Все материалы
Из жизни
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Одна душа на двоих
Фотоистория про животных, ставших отражением своих хозяев
«Люди везде совершенно одинаковы»
История москвички, переехавшей в бельгийский Льеж
Красота момента
Самые популярные снимки Instagram за апрель
Австралийка нашла во дворе гигантского питона с кенгуру в брюхе
Парижский арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 миллиона евро
Китайский жених привел на свадьбу 200 подставных вместо родственников и друзей
Все материалы
Обогащенный муран
Длительный тест Nissan Murano: итоги, конкуренты и стоимость владения
Первый Jeep, который был совсем не Jeep
Забытые концепт-кары: Jeep Wagoneer 2000
Летающий багги и прыгающий грузовик
Лучшее автомобильное видео апреля
Грузовики, способные на все
Грузовые машины, которые не остановит никакое бездорожье
Американцы построили гибридный 460-сильный пикап
В Великобритании нашли брошенную в поле Ferrari
Opel отказался возвращаться в Россию
Все материалы
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Список городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами возглавил Челябинск
Все материалы