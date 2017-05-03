Хирург прокомментировал задержание российского байкера в Польше

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, отреагировал на задержание в Польше российского байкера Николая Логинова, принимавшего участие в акции «Дороги Победы — на Берлин». В интервью телеканалу «Звезда» он назвал инцидент «откровенным и немотивированным беспределом».

«Нами это ожидалось, и мы понимали, когда начинали все это, что нам не простят ни нашей инициативы, ни наших убеждений, но марш сорвать не удастся, всех все равно не закроют. Это очередная попытка устрашения. Я уверен, что его отпустят через несколько часов, потому что все документы в порядке», — подчеркнул Хирург.

Логинов, член «Ночных волков», был задержан в городе Мысловице в среду, 3 мая. Представитель польской погранслужбы пояснил РИА Новости, что это было сделано из «соображений безопасности». Он также добавил, что в настоящее время ведется разбирательство, которое «закончится конвоированием задержанного до территории России».

Ранее, 1 мая, Хирург сообщал о том, что байкеры столкнулись с проблемами при попытке пересечь в Бресте польско-белорусскую границу.

Мотопробег «Дороги Победы — на Берлин!» стартовал 27 апреля в Москве и должен завершиться 9 мая в Берлине. Мотоциклисты уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву и Вроцлав. Далее их маршрут пролегает через Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден.

