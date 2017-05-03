Появилось видео с места взрыва в Кабуле

Жертвами взрыва в столице Афганистана Кабуле стали по меньшей мере восемь человек, еще 25 получили ранения. Видео с места событий публикует Ruptly. По словам очевидцев, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По предварительным данным, взрывное устройство недалеко от посольства США привел в действие смертник во время прохода конвоя миссии Североатлантического альянса. Среди пострадавших трое военнослужащих НАТО, отмечает РИА Новости.

По данным Reuters, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).