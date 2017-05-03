На Майорке туристов оштрафуют за строительство замков из песка

Власти муниципалитета Кальвия на испанском острове Майорка запретили туристам строить «песчаные конструкции». Пойманным за возведением замков на пляжах грозит штраф в 100 евро. Об этом сообщает портал Noticia.ru.

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По данным издания, администрация муниципалитета составила список из 109 нарушений, пытаясь навести порядок на острове. В перечень, в частности, вошли запрет на срывание цветов, питье воды из общественных фонтанов и выливание грязной воды под деревья.

Издание отмечает, что, несмотря на действенность некоторых ограничительных мер, многие местные жители ими недовольны. Они считают, что власти занимаются непервоочередными проблемами, оставляя без внимания ситуацию с проституцией и нападениями грабителей.

Кампанию по улучшению имиджа Майорки власти Кальвии начали в 2014 году. В мае 2015-го на стенах домов в Магалуфе — один из курортов острова — появились надписи с призывами держаться туристов подальше от города.