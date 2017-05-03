В Новосибирске неизвестные во дворе избили депутата

Неизвестные избили депутата Совета депутатов Новосибирского района Павла Батина, сообщили в среду, 3 мая, «Интерфаксу» в ГУ МВД России по региону.

«По поступившему заявлению о причинении телесных повреждений проводится доследственная проверка», — отметили в пресс-службе управления.

Собеседник агентства уточнил, что нападение на депутата от КПРФ произошло вечером в пятницу, 28 апреля, во дворе дома в Калининском районе Новосибирска. По предварительным данным, нападавших было двое.

2 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге бейсбольными битами избили главу муниципалитета «Княжево» Дмитрия Козлова. Нападавшие скрылись с места происшествия на черной Toyota Camry.