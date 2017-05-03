Культура
 

Из Третьяковки эвакуировали людей

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Из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке эвакуировали посетителей и сотрудников. Об этом в среду, 3 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

«Утром в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета на территории галереи в Лаврушинском переулке. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обследовали предмет и установили, что никакой опасности он не представляет», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе музея агентству сообщили, что всем не попавшим на сеансы выставки Зинаиды Серебряковой из-за эвакуации, галерея намерена компенсировать ущерб.

«Кто-то не смог пройти в здание из-за проверки, кто-то не стал ждать. Поэтому Третьяковская галерея найдет возможность компенсировать посещение и сделать так, чтобы все наши посетители были удовлетворены», — сказала собеседница агентства.

1 мая из наркоклиники на северо-западе Москвы эвакуировали 80 человек из-за задымления. Никто не пострадал.

В конце апреля в Хабаровске из зданий всех судов вывели людей после звонка о бомбе. Все здания были обследованы, но взрывное устройство не нашли.

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