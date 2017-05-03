Сенатор предложил забрать у Трампа iPhone за призыв «закрыть» правительство

Председатель комитета Сената США по международным отношениям республиканец Боб Коркер (Bob Corker) считает, что у Дональда Трампа нужно забрать iPhone, а все сообщения президента США в Twitter должны впредь проверять сотрудники Белого дома. Об этом сообщает во вторник, 2 мая, Washington Examiner.

Сенатор сделал заявление после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, в ходе которой Коркер и другие сенаторы-республиканцы пожаловались Пенсу на твит президента о том, что американское правительство нужно «закрыть». Как пишет Washington Examiner, на ланче в Капитолии сенаторы выразили свое недовольство и отметили, что сообщение Трампа нанесло ущерб поиску консенсуса как внутри Республиканской партии, так и с демократами.

«Это просто неконструктивно. Такое никогда не должно происходить», — сказал Коркер.

Другой сенатор-республиканец, Джефф Флейк (Jeff Flake), заявил, что у Трампа «кишка тонка», чтобы приостановить работу правительства.

Сенатор Джон Маккейн присоединился к критике президента, однако отметил, что его не обеспокоило сообщение Трампа в Twitter. «Я понял одно: стоит обращать внимание на то, что он (Трамп — прим. "Ленты.ру") делает, а не реагировать на все, что он говорит», — сказал Маккейн.

​«Нам нужно 60 голосов в Сенате, которых там не наберется (для принятия бюджета — прим. "Ленты.ру") , — написал в Twitter Трамп и добавил: «Стране нужно хорошее «закрытие» (правительства — прим. "Ленты.ру") в сентябре, чтобы исправить этот беспорядок!».

Твиты Трампа 2 мая вызвали реакцию у экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Она раскритиковала усилия действующего главы государства по решению ядерной проблемы КНДР, отметив, что переговоры должны быть частью стратегии, а не ограничиваться «твитами по утрам в стиле: "Эй, давайте соберемся вместе и посмотрим, сможем ли мы поладить, и, возможно, у нас получится какая-нибудь сделка"». «Это не работает!» — цитирует Клинтон РИА Новости.

Дональд Трамп начал использовать iPhone в марте, уйдя в целях безопасности с платформы Android. При этом в ходе предвыборной кампании он призывал бойкотировать продукцию Apple. Предшественник Трампа Барак Обама предпочитал устройство BlackBerry с ограничением ряда функций, однако позднее он также сменил аппарат на iPhone.