С издательства отказались снять штраф за карты России без Крыма

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе штраф издательству «АСТ» за ошибки, допущенные в географических атласах России для учеников восьмого и девятого классов. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает пресс-служба Росреестра.

Компания обжаловала вердикт Арбитражного суда Москвы, который 17 февраля удовлетворил иск столичного управления Росреестра о привлечении издательства к ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)»). На «АСТ» наложили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Росреестр указывает, что по результатам экспертизы, проведенной Федеральным научно-техническим центром геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, в атласах было выявлено более 60 неточностей и ошибок, допущенных, в частности, при обозначении названий населенных пунктов. На картах также неверно отображены границы между Россией и Финляндией, Японией, Китаем и КНДР, на перешейке Крымского полуострова. Как уточняет радиостанция «Говорит Москва», экспертиза выявила, что «половина карт природы даны в компоновке, на которой не показана часть территории Крыма, который входит в состав РФ».

Также в материалах издательства отсутствуют российско-американская граница в Беринговом проливе и разграничение полярных владений России. Ведомство указывает, что надпись «Хабаровск» пересекает территорию Китая, а границы Москвы обозначены неверно. Кроме того, в атласах используется недопустимая аббревиатура «Рос. Фед.»

В сообщении Росреестра отмечается, что наименования географических объектов охраняются государством. Их искажение влечет за собой предусмотренную законом ответственность.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Группа «АСТ» — одно из крупнейших издательств России, основанное в 1990 году. Компания выпускает более 40 миллионов экземпляров книг ежегодно.

