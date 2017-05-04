Лжесоздателя «Кунг-фу панды» посадят в тюрьму на два года

Американский мультипликатор Джейми Гордон, выдававший себя за создателя героев и сюжета ленты «Кунг-фу панда», приговорен к двум годам лишения свободы. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает The Guardian. Кроме того, ему придется выплатить киностудии DreamWorks три миллиона долларов — столько компания потратила на судебные издержки.

Виновным в мошенничестве и даче ложных показаний его признали в ноябре 2016 года.

Как отмечает издание, Гордон заявил о своих правах на «Кунг-фу панду» в 2011 году. Он подал в суд на DreamWorks, обвинив компанию в том, что она украла идею и образы мультфильма. Мультипликатор потребовал от студии 12 миллионов долларов за нарушение авторских прав.

Прокуроры пояснили, что Гордон действительно рисовал панд и сочинял истории о них, но его работы не имели почти ничего общего со стилистикой оригинальной картины. По их словам, мультипликатор подправил свои рисунки так, чтобы они напоминали персонажей «Кунг-фу панды». После выхода первого трейлера ленты он приписал своим историям название: «Сила Кунг-фу панды».

Также выяснилось, что Гордон в своих набросках подражал рисункам из книжки-раскраски «Король Лев» от студии Disney. Он удалил из своего компьютера доказательства и солгал под присягой, пояснили прокуроры.

Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу панда» вышел в 2008 году. Лента получила в основном положительные отзывы критиков и была номинирована на «Оскар». Успех картины привел к созданию франшизы, которая включает три фильма, две короткометражки, сериал и телевизионные проекты.