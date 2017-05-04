Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео

YouTube-канал «Наука на заднем дворе» (The Backyard Scientist) опубликовал видеоролик, в котором показана действующая гигантская мышеловка. Ее рычаг радиусом один метр развивает скорость 67 километров в час, а для натяжения пружины необходима электрическая лебедка. Авторы ролика разбили с ее помощью кокосовые орехи, арбузы, макет вулкана и другие предметы, сняв это на высокоскоростную камеру.

Среди предыдущих успешных экспериментов видеоблогеров — расстрел арбузов пулями с жидким металлом, подрыв аквариума соляным расплавом и игра в теннис горящими мячиками.