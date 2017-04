Видео: dailymail.co.uk

Американские, филиппинские и французские биологи обнаружили гигантского двустворчатого моллюска Kuphus polythalamia. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings at the National Academy of Sciences, видео с животным доступно на сайте The Washington Post.

Похожее на червя животное достигает метра в длину и питается сероводородом. Kuphus polythalamia описан шведским биологом Карлом Линнеем, а обнаружить его удалось в грязи одной из филиппинских лагун.