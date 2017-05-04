Gap начнет производить одежду из экологичных материалов

Американская компания Gap объявила об увеличении доли экологически устойчивых материалов в производстве одежды. Предполагается, что к 2021 году используемый хлопок будет на 100 процентов поступать из экологичных источников. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает ProFashion.

Компания будет сотрудничать с организацией Better Cotton Initiative, которая работает с фермерами по всему миру. «Благодаря цели по увеличению доли экологически устойчивого волокна, мы можем оказать большое влияние на мировое хлопковое сообщество, что невероятно важно для будущего производства одежды, для нас, как для бренда, и для наших покупателей», — сказал директор по производству Gap Венди Голдман.

По плану, компания теперь будет использовать разный экологический хлопок: органический, переработанный и выращенный в Америке.

Gap — американская компания и ретейлер одежды, основана в 1969 году. Штаб-квартира марки располагается в Сан-Бруно (штат Калифорния).

