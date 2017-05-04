В ФРГ арестован швейцарский шпион

Гражданин Швейцарии арестован во Франкфурте-на-Майне (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) по подозрению в шпионаже в пользу своей страны. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Агент был внедрен в немецкие налоговые органы. Он следил за сотрудниками фискальной службы, которые, в свою очередь, занимались выявлением недобросовестных граждан Германии, пытавшихся скрыть доходы на счетах в швейцарских банках.

Кроме того, он информировал швейцарскую разведку о методах работы налоговых инспекторов ФРГ. Эта информация могла пригодиться для того, чтобы обвинить их в недобросовестных действиях в случае возникновения претензий со стороны немецких властей.

По словам следователей, агент по имени Даниэль М. действовал в интересах Швейцарии на протяжении пяти лет.

Как уточняет издание, ранее немецкие налоговики были уличены в покупке баз персональных данных, что позволило швейцарским судам обвинить инспекторов в нарушении банковской тайны и отклонить на этом основании ряд финансовых исков.