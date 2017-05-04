Рома Зверь отсудил у кинокомпаний миллион рублей за «Южную ночь»

Апелляционный суд Москвы постановил взыскать миллион рублей с компаний «Централ Партнершип» и «Лунапарк» в пользу музыканта Романа Билыка (известен как Рома Зверь) за незаконное использование его песни «Южная ночь». Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 мая.

Претензии Билыка были удовлетворены частично — музыкант требовал за появление композиции в трейлере комедии «Выпускной» режиссера Всеволода Бродского 1,5 миллиона.

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Иск лидера группы «Звери» рассматривался повторно — в марте суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил постановление о взыскании денег с компаний и направил дело на новое слушание.

Судебная тяжба между Билыком и киностудиями длилась с декабря 2015 года. Музыкант утверждал, что в рекламе «Выпускного» песня появилась без его разрешения. В ноябре 2016-го суд частично удовлетворил иск певца к ответчикам.

Роман Билык — лидер российской поп-рок-группы «Звери», в которой он выступает под псевдонимом Рома Зверь. Коллектив был создан в 2001 году. «Звери» выпустили такие хиты, как «Все, что тебя касается», «Напитки покрепче», «Для тебя» и «Районы-кварталы».