Медведев назначил нового замминистра финансов России

Министр экономики и финансов Московской области Антон Котяков назначен замглавы Минфина России. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, размещено на сайте правительства в пятницу, 5 мая.

«Назначить Котякова Антона Олеговича заместителем министра финансов Российской Федерации», — сказано в документе.

По данным агентства Rambler News Service, Котяков будет курировать социальные вопросы.

С этого момента у министра финансов России Антона Силуанова 10 заместителей.

Котяков возглавил Минэкономики Московской области в марте 2014 года. С 2012 года он был начальником управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства. Кандидат экономических наук. Закончил Самарскую государственную экономическую академию и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Родился в 1980 году.