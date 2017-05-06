РПЦ предложила ограничить торговлю по воскресеньям ради укрепления семей

Русская православная церковь выступила за ограничение работы крупных торговых сетей по воскресеньям, поскольку это поможет укрепить семьи. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает «Интерфакс».

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил в программе «Церковь и мир» в эфире телеканала «Россия 24», что последний день недели необходим для того, чтобы находиться дома с семьей или в церкви. «Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье — это время, когда они в храм идут», — сказал он.

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«У людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом, и как раз воскресенье очень часто используется для шопинга», — уточнил священнослужитель, добавив, что именно это становится зачастую причиной развода в России.

Митрополит Иларион упомянул западные страны, в которых время работы магазинов по воскресеньям ограничено. По его мнению, там это оказывает благотворное влияние на людей. «Просто люди свой график перестраивают: закупать продукты ездят по субботам, а воскресенье оставляют для церкви и семьи», — добавил он.

В конце марта сообщалось, что в Совете Федерации задумались о возможности ограничения времени работы гипермаркетов по будням и выходным дням. «Ограничения работы гипермаркетов, никаких 24 часов, ограничения работы по выходным. Мы считаем, что только таким способом мы сможем освободить рынок от монопольного засилья [федеральных торговых сетей] в крупных городах», — заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский.